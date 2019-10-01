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НБУ відклав повній перехід на рахунки IBAN до початку 2020 року

Новини » Фінанси    01.10.2019 - 18:16
НБУ відклав повній перехід на рахунки IBAN до початку 2020 року
Фото: IBAN (treasury.gov.ua)

Рішення ухвалили для забезпечення збору податків

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про продовження до 12 січня 2020 року можливості заповнення пари реквізитів у документах на переказ коштів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з постановою НБУ, включно до 12 січня 2020 року банки прийматимуть до виконання документи на переказ коштів, у яких заповнено або пара реквізитів "Код банку" та "Рахунок", або рахунок за стандартом IBAN, а з 13 січня 2020 року - виключно рахунок за стандартом IBAN.

За даними прес-служби, рішення ухвалили "у зв’язку зі зверненням Державної казначейської служби України для забезпечення виконання бюджетних програм в повному обсязі".

Як зазначили в НБУ, з 5 серпня 2019 року усі банки відкривають клієнтам нові рахунки лише за стандартом IBAN, а діючі рахунки поступово (до 31 жовтня 2019 року) змінюють відповідно до вимог цього стандарту.

Сьогодні банки приймають до виконання документи на переказ коштів клієнтів, у яких заповнено або пара реквізитів "Код банку" та "Рахунок", або рахунок за стандартом IBAN. Станом на 1 жовтня 2019 року кількість початкових платежів за стандартом IBAN у системі електронних платежів НБУ становить 61% від загальної кількості здійснених платежів.

Відзначимо, раніше планувалося, що з 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов'язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів у національній і в іноземних валютах.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна казначейська служба України з 1 жовтня змінила реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, та інших платежів до державного і місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN.

Нагадаємо, для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку. У результаті запровадження IBAN за першими двома літерам одразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA - Україна), а за допомогою контрольного розряду - забезпечити уніфіковану перевірку рахунку клієнта на його коректність.

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