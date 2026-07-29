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НБУ посвятил монету легендарному дрону Sea Baby: как она выглядит

18:03 29.07.2026 Ср
2 мин
Номинал монеты составляет 5 грн, а ее продажи стартуют уже завтра
aimg Валерий Ульяненко
НБУ посвятил монету легендарному дрону Sea Baby: как она выглядит Фото: памятные монеты "Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby" (t.me/nbu_ru)
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Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby". Она посвящена легендарному беспилотному комплексу, разработанному СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Нацбанка.

Новая монета продолжает серию, посвященную отечественным оборонным технологиям и их создателям. Над ее созданием работали художник Андрей Ермоленко и скульптор Владимир Демьяненко.

Как выглядит новая монета

Номинал монет составляет 5 гривен. Тираж - до 75 000 штук в специальной сувенирной упаковке.

На аверсе монеты изображен стилизованный трезубец, плавно переходящий в морской дрон "Sea Baby" во время движения.

НБУ посвятил монету легендарному дрону Sea Baby: как она выглядитФото: памятная монета "Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby" (t.me/nbu_ru)

НБУ посвятил монету легендарному дрону Sea Baby: как она выглядитФото: памятная монета "Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby" (t.me/nbu_ru)

На реверсе беспилотник рассекает волны Черного моря. Сверху размещен официальный логотип СБУ, а ниже - надпись SEA BABY в военном стиле. При этом буква Y исполнена в форме жеста "Victory" (победа).

Как и когда можно приобрести

Официальные продажи памятной монеты начнутся с 30 июля 2026 года. Приобрести ее можно будет через официальный интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банки-дистрибьюторы.

Чем известен дрон Sea Baby

НБУ напоминает, что первые образцы беспилотника Sea Baby появились еще в 2022 году. Благодаря своей модульной конструкции аппарат может оснащаться разными видами вооружения для выполнения конкретных миссий без риска для жизни военных.

Дрон способен не только уничтожать вражеские объекты взрывчаткой, но и проводить дистанционное минирование, поражать береговую инфраструктуру и вести ответный огонь по воздушным, надводным или наземным целям.

Именно "Sea Baby" участвовал в атаке на Крымский мост, а также нанес серьезные повреждения ряду кораблей Черноморского флота РФ.

Напомним, Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету, посвященную 100-й годовщине со дня памяти Симона Петлюры - одного из ведущих деятелей украинского национально-освободительного движения начала ХХ века.

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