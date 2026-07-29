НБУ посвятил монету легендарному дрону Sea Baby: как она выглядит
Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby". Она посвящена легендарному беспилотному комплексу, разработанному СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Нацбанка.
Новая монета продолжает серию, посвященную отечественным оборонным технологиям и их создателям. Над ее созданием работали художник Андрей Ермоленко и скульптор Владимир Демьяненко.
Как выглядит новая монета
Номинал монет составляет 5 гривен. Тираж - до 75 000 штук в специальной сувенирной упаковке.
На аверсе монеты изображен стилизованный трезубец, плавно переходящий в морской дрон "Sea Baby" во время движения.
Фото: памятная монета "Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby" (t.me/nbu_ru)
Фото: памятная монета "Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby" (t.me/nbu_ru)
На реверсе беспилотник рассекает волны Черного моря. Сверху размещен официальный логотип СБУ, а ниже - надпись SEA BABY в военном стиле. При этом буква Y исполнена в форме жеста "Victory" (победа).
Как и когда можно приобрести
Официальные продажи памятной монеты начнутся с 30 июля 2026 года. Приобрести ее можно будет через официальный интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банки-дистрибьюторы.
Чем известен дрон Sea Baby
НБУ напоминает, что первые образцы беспилотника Sea Baby появились еще в 2022 году. Благодаря своей модульной конструкции аппарат может оснащаться разными видами вооружения для выполнения конкретных миссий без риска для жизни военных.
Дрон способен не только уничтожать вражеские объекты взрывчаткой, но и проводить дистанционное минирование, поражать береговую инфраструктуру и вести ответный огонь по воздушным, надводным или наземным целям.
Именно "Sea Baby" участвовал в атаке на Крымский мост, а также нанес серьезные повреждения ряду кораблей Черноморского флота РФ.
Напомним, Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету, посвященную 100-й годовщине со дня памяти Симона Петлюры - одного из ведущих деятелей украинского национально-освободительного движения начала ХХ века.