НБУ присвятив монету легендарному дрону Sea Baby: як вона виглядає
Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету "Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby". Вона присвячена легендарному безпілотному комплексу, розробленому СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацбанку.
Нова монета продовжує серію, присвячену вітчизняним оборонним технологіям та їхнім творцям. Над її створенням працювали художник Андрій Єрмоленко та скульптор Володимир Дем’яненко.
Як виглядає нова монета
Номінал монети становить 5 гривень. Тираж - до 75 000 штук у спеціальному сувенірному пакованні.
На аверсі монети зображено стилізований тризуб, який плавно переходить у морський дрон "Sea Baby" під час руху.
Фото: пам’ятна монета "Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby" (t.me/nbu_ua)
Фото: пам’ятна монета "Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby" (t.me/nbu_ua)
На реверсі безпілотник розсікає хвилі Чорного моря. Зверху розміщено офіційний логотип СБУ, а нижче - напис SEA BABY у військовому стилі. При цьому літера Y виконана у формі жесту "Victory" (перемога).
Як і коли можна придбати
Офіційні продажі пам’ятної монети розпочнуться з 30 липня 2026 року. Придбати її можна буде через офіційний інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ і банки-дистриб’ютори.
Чим відомий дрон Sea Baby
НБУ нагадує, що перші зразки безпілотника "Sea Baby" з’явилися ще у 2022 році. Завдяки своїй модульній конструкції апарат може оснащуватися різними видами озброєння для виконання конкретних місій без ризику для життя військових.
Дрон здатний не лише знищувати ворожі об’єкти вибухівкою, а й проводити дистанційне мінування, уражати берегову інфраструктуру та вести вогонь у відповідь по повітряних, надводних чи наземних цілях.
Саме "Sea Baby" брав участь в атаці на Кримський міст, а також завдав серйозних пошкоджень низці кораблів Чорноморського флоту РФ.
Нагадаємо, Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену 100-м роковинам від дня пам'яті Симона Петлюри - одного з провідних діячів українського національно-визвольного руху початку ХХ століття.