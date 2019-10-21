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НБУ припинив купівлю доларів на міжбанку

Новини » Економіка    21.10.2019 - 10:18
НБУ припинив купівлю доларів на міжбанку
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк як купує долари, так і продає

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 15-18 жовтня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 31,00 млн доларів і продав на таку ж суму - 31,00 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4364,60 млн доларів і продав на 479,23 млн доларів.

Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3885,38 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти скоротили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 304,43 млн грн до 98118,58 млн грн.

Зазначимо, аналітики очікують протягом цього тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанківському валютному ринку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 7-11 жовтня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 134,50 млн доларів.

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Теми: Курс долара
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