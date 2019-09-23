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НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку

Новини » Економіка    23.09.2019 - 10:23
НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк викуповує валюту, яку нерезиденти спрямовують на купівлю держоблігацій

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 16-20 вересня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 269,60 млн доларів, що в 1,4 рази більше, ніж тижнем раніше (198,0 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3808,40 млн доларів і продав на 248,23 млн доларів.

Таким чином, з початку року чиста купівля валюти з початку року склала 3560,18 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1035,00 млн грн до 89123,22 млн грн.

Аналітики прогнозують, що протягом поточного тижня очікується подальше зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, до кінця тижня долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,1/24,3 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародні резерви України у серпні 2019 року зросли на 1,01% (на 174,83 млн доларів) до 22 015,0 млн доларів. Як відзначили в НБУ, в серпні чиста купівля Національним банком валюти (299,4 млн доларів) на міжбанківському ринку компенсувала втрати на погашення і обслуговування державного боргу (257,5 млн доларів).

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Теми: Курс долара
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