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НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку

Новини » Економіка    15.10.2019 - 10:23
НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

За тиждень центробанк купив 135 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 7-11 жовтня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 134,50 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4333,60 млн доларів і продав на 448,23 млн доларів.

Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3885,38 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1413,18 млн грн до 98423,01 млн грн.

Зазначимо, протягом протягом тижня 30 вересня - 4 жовтня Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 42,50 млн доларів і продав на 200 млн доларів. Центробанк продавав валюту, щоб стримати різке зростання курсу долара, яке спостерігався на початку жовтня.

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,4/24,7 грн.

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Теми: Курс долара
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