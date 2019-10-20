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Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара

Новини » Фінанси    20.10.2019 - 08:20
Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс може зрости до 25,5 гривень на готівковому ринку

Протягом наступного тижня очікується подальше зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, долар на міжбанку стабільно зростає з минулого четверга і вперше з 10 вересня піднявся в ході п'ятничних торгів вище позначки 25 грн

За минулий тиждень курс долара до гривні помітно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,8-1,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,53 грн до 24,73 грн (+0,8%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 24,64/24,68 до 25,09/25,13 (+1,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 24,52/24,88 до 24,83/25,17 (+1,3%/+1,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,5% до 1,3% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсу гривні до долара на період до 2024 року, поліпшивши його порівняно з липневим прогнозом. Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара складе у 2019 році 26,75 грн/долар (попередній прогноз - 28,68 грн/долар).

Згідно з опитуванням НБУ за III квартал 2019 року, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,96 грн/долар.

Курс долара виріс на міжбанку НБУ підвищив офіційний курс долара вище 25 гривень
Теми: Курс долара
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