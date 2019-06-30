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НБУ пояснив падіння цін на нафту

Новини » Економіка    30.06.2019 - 08:20
НБУ пояснив падіння цін на нафту
Фото: нафтопереробний завод (shell.com)

Від глибшого падіння нафту стримує геополітична напруженість на Близькому Сході

Світові ціни на нафту в червні поволі знижувалися через побоювання учасників ринку щодо уповільнення світової економіки та, відповідно, й попиту на нафту. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (червень 2019 року).

Як зазначається в огляді, Міжнародне енергетичне агентство вже другий місяць поспіль знижує оцінки щодо світового попиту на нафту у 2019 році. Раніше очікування щодо попиту на нафту переглянула ОПЕК.

НБУ пояснив падіння цін на нафтуbank.gov.ua

"Додатковими факторами зниження цін були нарощення видобутку сланцевої нафти та зростання запасів нафти в США. Стримувало ціни від ще глибшого падіння наростання геополітичної напруженості на Близькому Сході після чергової атаки на нафтові танкери в Ормузькій протоці, стратегічно важливій нафтовій артерії", - йдеться огляді НБУ.

Нагадаємо, в червні Національний банк України прогнозував стабільність світових цін на сировинні товари або деяке зниження протягом 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

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