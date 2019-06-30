НБУ пояснил падение цен на нефть

Фото: нафтопереробний завод (shell.com)

От более глубокого падения нефть сдерживает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть в июне медленно снижались из-за опасений участников рынка замедления мировой экономики и, соответственно, и спроса на нефть. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (июнь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, Международное энергетическое агентство уже второй месяц подряд снижает оценки мирового спроса на нефть в 2019 году. Ранее ожидания спроса на нефть пересмотрела ОПЕК.

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"Дополнительными факторами снижения цен были наращивание добычи сланцевой нефти и рост запасов нефти в США. Сдерживало цены от еще более глубокого падения нарастание геополитической напряженности на Ближнем Востоке после очередной атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе, стратегически важной нефтяной артерии", - говорится обзоре НБУ.

Напомним, в июне Национальный банк Украины прогнозировал стабильность мировых цен на сырьевые товары или некоторое снижение в течение 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.