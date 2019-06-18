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НБУ дав прогноз на нафту та інші сировинні товари

Новини » Економіка    18.06.2019 - 15:21
НБУ дав прогноз на нафту та інші сировинні товари
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту навряд чи зростатимуть

Національний банк України прогнозує стабільність світових ціна сировинні товари або деяке зниження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається у звіті, протягом перших чотирьох місяців року ціни на нафту відновлювалися внаслідок скорочення поставок з Ірану та Венесуели, зумовленого санкціями США, та узгодженого зменшення видобутку країнами ОПЕК+. Однак у травні почалося різке падіння через уповільнення глобальної економіки та геополітичні ризики.

У НБУ нагадують, що МВФ прогнозує, що в 2019 році ціни на нафту знизяться на 13,4%. "У червні зустріч ОПЕК+ може вплинути на ринок нафти, але ризики збереження низьких цін на неї є досить високими", - вважають експерти.

Залізна руда подорожчала через аварію в Бразилії, несприятливі погодні умови в Австралії та високий попит у Китаї. "Вартість руди залишатиметься високою, але знизиться порівняно з нинішньою. Дорога руда підтримуватиме ціни на сталь близько до поточного рівня", - йдеться в документі.

Торік ціни на продовольство були високими. Та з початку цього року вони помітно знизилися. У травні почалося сезонне відновлення, проте перевищення минулорічних рівнів малоймовірне, бо на вартість продовольства тиснутиме слабка економічна динаміка у країнах, що розвиваються, зазначають в НБУ.

НБУ дав прогноз на нафту та інші сировинні товари

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

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