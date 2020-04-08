НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,57 гривень за євро, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 квітня встановлено на такому рівні: 29,5762 гривень за євро (+0,0092 грн). При цьому курс євро на 8 квітня становить 29,5670 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку зріс на 19 копійок до 29,64 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,90 (28,63 - 7 квітня), продажу - 29,64 (29,45 - 7 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 29,78 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,74 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня встановлено на такому рівні: 27,1965 гривень за 1 долар (+0,0969 грн). При цьому курс долара на 8 квітня становить 27,0996 гривень за 1 долар.