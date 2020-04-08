ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Економіка     08.04.2020 - 16:31
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня встановлено на такому рівні: 27,1965 гривень за 1 долар (+0,0969 грн). При цьому курс долара на 8 квітня становить 27,0996 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 8 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,13 гривень за долар, курс купівлі до 27,10 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 29,44 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 квітня довідковий курс на рівні 27,15 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 7 квітня (27,10 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 8 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 27,32 гривень за долар, курс євро виріс на 19 копійок до 29,64 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,88 (26,70 - 7 квітня), продажу - 27,32 (27,24 - 7 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,90 (28,63 - 7 квітня), продажу - 29,64 (29,45 - 7 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,13 - 7 квітня), продажу 3,62 (3,62 - 7 квітня) грн за 10 рублів.

Повільне зростання: що відбувається з курсом долара 8 квітня Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся