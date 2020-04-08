НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня встановлено на такому рівні: 27,1965 гривень за 1 долар (+0,0969 грн). При цьому курс долара на 8 квітня становить 27,0996 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 8 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,13 гривень за долар, курс купівлі до 27,10 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 29,44 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 квітня довідковий курс на рівні 27,15 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 7 квітня (27,10 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 8 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 27,32 гривень за долар, курс євро виріс на 19 копійок до 29,64 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,88 (26,70 - 7 квітня), продажу - 27,32 (27,24 - 7 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,90 (28,63 - 7 квітня), продажу - 29,64 (29,45 - 7 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,13 - 7 квітня), продажу 3,62 (3,62 - 7 квітня) грн за 10 рублів.