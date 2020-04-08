Повільне зростання: що відбувається з курсом долара 8 квітня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро подорожчали в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 27,32 гривень за долар, курс євро виріс на 19 копійок до 29,64 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,88 (26,70 - 7 квітня), продажу - 27,32 (27,24 - 7 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,90 (28,63 - 7 квітня), продажу - 29,64 (29,45 - 7 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,13 - 7 квітня), продажу 3,62 (3,62 - 7 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 8 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,13 гривень за долар, курс купівлі до 27,10 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 29,44 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 квітня довідковий курс на рівні 27,15 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 7 квітня (27,10 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,00 - 27,20 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Національний банк України у вівторок, 7 квітня, знову вийшов з інтервенціями на міжбанківський валютний ринок і купив 142 млн доларів. Після зміни тренда НБУ вже викупив у резерви 576 млн доларів.

У той же час, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.