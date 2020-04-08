Курс долара різко зріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після тривалого зниження долар перейшов до зростання

Курс долара на міжбанку в продаж 8 квітня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії виріс на 30 копійок до 27,38 гривень за долар, курс купівлі до 27,34 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 24 копійки до 29,78 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,3400 - 27,3800 грн/долар, євро 29,7459 - 29,7894 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3635 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3400 27,3800 EUR/UAH 29,7459 29,7894 RUB/UAH 0,3628 0,3635

Нагадаємо, 7 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0300 - 27,0800 грн/долар, євро 29,4951 - 29,5496 грн/євро, російський рубль 0,3579 - 0,3588 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 8 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 27,32 гривень за долар, курс євро виріс на 19 копійок до 29,64 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,88 (26,70 - 7 квітня), продажу - 27,32 (27,24 - 7 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,90 (28,63 - 7 квітня), продажу - 29,64 (29,45 - 7 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,13 - 7 квітня), продажу 3,62 (3,62 - 7 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня встановлено на такому рівні: 27,1965 гривень за 1 долар (+0,0969 грн). При цьому курс долара на 8 квітня становить 27,0996 гривень за 1 долар.