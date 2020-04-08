НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,57 гривен за евро, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 апреля установлен на таком уровне: 29,5762 гривен за евро (+0,0092 грн). При этом курс евро на 8 апреля составляет 29,5670 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 8 апреля 2020 года, курс на наличном рынке вырос на 19 копеек до 29,64 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,90 (28,63 - 7 апреля), продажи - 29,64 (29,45 - 7 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 29,78 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,74 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 апреля установлен на таком уровне: 27,1965 гривен за 1 доллар (+0,0969 грн). При этом курс доллара на 8 апреля составляет 27,0996 гривен за 1 доллар.