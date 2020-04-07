Різке зниження: що відбувається з курсом долара 7 квітня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро подешевшали в обмінних пунктах на 30 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 квітня 2020 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 28 копійок до 27,24 гривень за долар, курс євро знизився на 30 копійок до 29,45 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,70 (27,06 - 6 квітня), продажу - 27,24 (27,52 - 6 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,63 (29,01 - 6 квітня), продажу - 29,45 (29,75 - 6 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,13 - 6 квітня), продажу 3,62 (3,62 - 6 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 7 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,13 гривень за долар, курс купівлі до 27,10 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 29,49 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 7 квітня довідковий курс на рівні 27,10 грн/долар, знизивши його в порівнянні з 6 квітня (27,25 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,90 - 27,40 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/27,0 грн.

Відзначимо, для виділення допомоги Україні Міжнародний валютний фонд очікує остаточного прийняття Верховною радою закону про банки та внесення змін до державного бюджету України.