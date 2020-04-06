НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 18 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,38 гривень за євро, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 квітня встановлено на такому рівні: 29,3827 гривень за євро (-0,1774 грн). При цьому курс євро на 6 квітня становить 29,5601 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку у продажу знизився на 27 копійок до 29,75 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,01 (29,20 - 3 квітня), продажу - 29,75 (30,02 - 3 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 30 копійок до 29,31 гривень за євро.. Курс купівлі становить 29,26 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 7 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,23 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 квітня встановлено на такому рівні: 27,2365 гривень за 1 долар (-0,1365 грн). При цьому курс долара на 3 квітня становить 27,373 гривень за 1 долар.