Курс долара на міжбанку впав до психологічної позначки

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до 27 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 7 квітня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,08 гривень за долар, курс купівлі до 27,03 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 29,54 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0300 - 27,0800 грн/долар, євро 29,4951 - 29,5496 грн/євро, російський рубль 0,3579 - 0,3588 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0300 27,0800 EUR/UAH 29,4951 29,5496 RUB/UAH 0,3579 0,3588

Нагадаємо, 6 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1500 грн/долар, євро 29,2625 - 29,3165 грн/євро, російський рубль 0,3552 - 0,3560 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 7 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 28 копійок до 27,24 гривень за долар, курс євро знизився на 30 копійок до 29,45 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,70 (27,06 - 6 квітня), продажу - 27,24 (27,52 - 6 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,63 (29,01 - 6 квітня), продажу - 29,45 (29,75 - 6 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,13 - 6 квітня), продажу 3,62 (3,62 - 6 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,09 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня встановлено на такому рівні: 27,0996 гривень за 1 долар (-0,1369 грн). При цьому курс долара на 7 квітня становить 27,2365 гривень за 1 долар.