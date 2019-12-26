Курс долара трохи виріс

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав після тривалого падіння

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 23,28 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 25,83 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 22,99 (22,93 - 24 грудня), продажу - 23,28 (23,24 - 24 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,36 (25,31 - 24 грудня), продажу - 25,83 (25,76 - 24 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,43 (3,45 - 24 грудня), продажу 3,76 (3,77 - 24 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,10-23,30 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 26 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 23,29 гривень за долар, курс купівлі до 23,27 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 25,83 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 грудня довідковий курс на рівні 23,30 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 грудня (23,27 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Альпарі, на початку 2020 року варто очікувати продовження зміцнення гривні і її досить високої стабільності як мінімум до кінця першого кварталу.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує переглянути макропрогноз на 2020 рік, в якому курс гривні до долара зафіксований на рівні 27 грн/долар. Мінекономіки прогнозує, що курс буде більш міцним.