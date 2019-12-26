НБУ вперше за рік провів аукціон з купівлі валюти

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк готовий був викупити 1 млрд доларів

Національний банк України (НБУ) 26 грудня 2019 року провів аукціон з купівлі валюти. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, оголошений обсяг аукціону становив 1 млрд доларів.

На аукціон було подано 18 заявок на суму 275,30 млн доларів.

У результаті НБУ купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/доларів.

Відзначимо, що востаннє НБУ проводив аукціон з продажу валюти 7 листопада 2018 року, коли НБУ купив 57,40 млн доларів за курсом 27,9013 грн/долар.

Нагадаємо, у грудні Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів. Планові обсяги інтервенцій збільшуються з 30 до 50 млн доларів в день до кінця 2019 року і в першому кварталі наступного року.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 16-21 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 564,60 млн доларів. За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 6904,60 млн доларів і продав на 479,23 млн доларів. Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 6425,38 млн доларів.