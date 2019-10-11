НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 15 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 4 копійки до 27,09 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 жовтня встановлено на такому рівні: 2709,7355 гривні за 100 євро (+4,0137 грн).

При цьому курс євро на 11 жовтня становить 2705,7218 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня 2019 року, на готівковому ринку у продажу курс євро знизився на 2 копійки до 27,31 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,87 (26,84 - 10 жовтня), продажу - 27,31 (27,33 - 10 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 27,27 гривень за євро. Курс покупки становить 27,23 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 15 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, не змінивши порівняно з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 жовтня встановлено на такому рівні: 2453,804 гривень за 100 доларів (+0,7469 гривень).