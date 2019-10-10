НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 7 копійок до 27,05 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 жовтня встановлено на такому рівні: 2705,7218 гривні за 100 євро (-6,6951 грн).

При цьому курс євро на 10 жовтня становить 2712,4169 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня 2019 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 16 копійок до 27,33 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,84 (26,96 - 9 жовтня), продажу - 27,33 (27,49 - 9 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 27,03 гривень за євро. Курс покупки становить 26,99 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 11 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 жовтня встановлено на такому рівні: 2453,0569 гривень за 100 доларів (-17,0432 гривень).