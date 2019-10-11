Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Перед довгими вихідними долар подорожчав до 24,70 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 11 жовтня 2019 року зріс на 15 копійок до 24,68 гривень за долар, курс купівлі до 24,64 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 24 копійки до 27,27 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,6400 - 24,6800 грн/долар, євро 27,2345 - 27,2788 грн/євро, російський рубль 0,3844 - 0,3851 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6400 24,6800 EUR/UAH 27,2345 27,2788 RUB/UAH 0,3844 0,3851

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4900 - 24,5300 грн/долар, євро 26,9904 - 27,0320 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, не змінивши порівняно з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 жовтня встановлено на такому рівні: 2453,804 гривень за 100 доларів (+0,7469 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 11 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 25,80 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 27,31 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,46 (24,52 - 10 жовтня), продажу - 24,80 (24,84 - 10 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,87 (26,84 - 10 жовтня), продажу - 27,31 (27,33 - 10 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 10 жовтня), продажу 3,86 (3,86 - 10 жовтня) грн за 10 рублів.