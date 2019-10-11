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Курс долара виріс на міжбанку

Новини » Фінанси    11.10.2019 - 17:12
Курс долара виріс на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Перед довгими вихідними долар подорожчав до 24,70 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 11 жовтня 2019 року зріс на 15 копійок до 24,68 гривень за долар, курс купівлі до 24,64 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 24 копійки до 27,27 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,6400 - 24,6800 грн/долар, євро 27,2345 - 27,2788 грн/євро, російський рубль 0,3844 - 0,3851 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6400

24,6800

EUR/UAH

27,2345

27,2788

RUB/UAH

0,3844

0,3851

Курс долара виріс на міжбанку

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4900 - 24,5300 грн/долар, євро 26,9904 - 27,0320 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, не змінивши порівняно з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 жовтня встановлено на такому рівні: 2453,804 гривень за 100 доларів (+0,7469 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 11 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 25,80 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 27,31 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,46 (24,52 - 10 жовтня), продажу - 24,80 (24,84 - 10 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,87 (26,84 - 10 жовтня), продажу - 27,31 (27,33 - 10 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 10 жовтня), продажу 3,86 (3,86 - 10 жовтня) грн за 10 рублів.

НБУ зберіг офіційний курс долара на колишньому рівні Курс долара продовжує знижуватися
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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