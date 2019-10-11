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Курс долара продовжує знижуватися

Новини » Фінанси    11.10.2019 - 12:40
Курс долара продовжує знижуватися
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долара опустився нижче рівня 24,50 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 25,80 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 27,31 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,46 (24,52 - 10 жовтня), продажу - 24,80 (24,84 - 10 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,87 (26,84 - 10 жовтня), продажу - 27,31 (27,33 - 10 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 10 жовтня), продажу 3,86 (3,86 - 10 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,60-25,05 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Курс долара продовжує знижуватися

Міжбанк

Нагадаємо, сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 24,48 гривень за долар, курс купівлі до 24,46 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 26,95 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,49 грн/долар, знизивши його порівняно з 10 жовтня (24,52). Таким чином, офіційний курс на 15 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Нагадаємо, за даними НБУ, перехід НБУ до плаваючого курсом гривні до долара призвів до того, що сезонні коливання на валютному ринку почали згладжуватися. Як заявив в інтерв'ю РБК-Україна заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, в цьому році була відсутня традиційна девальвація у вересні. При цьому у грудні також її може не бути.

Зазначимо, заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив, що ефект зміцнення національної валюти зазвичай позначається на динаміці споживчих цін з певною затримкою.

У НБУ розповіли про ситуацію на валютному ринку Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
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