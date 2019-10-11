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НБУ зберіг офіційний курс долара на колишньому рівні

Новини » Фінанси    11.10.2019 - 16:15
НБУ зберіг офіційний курс долара на колишньому рівні
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує близько 24,50 гривень

Національний банк України (НБУ) на 15 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, не змінивши порівняно з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 жовтня встановлено на такому рівні: 2453,804 гривень за 100 доларів (+0,7469 гривень).

При цьому курс долара на 11 жовтня становить 2453,0569 гривень за 100 доларів.

НБУ зберіг офіційний курс долара на колишньому рівні

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 24,48 гривень за долар, курс купівлі до 24,46 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 26,95 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,49 грн/долар, знизивши його порівняно з 10 жовтня (24,52).

У той же час в обмінних пунктах України 11 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 25,80 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 27,31 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,46 (24,52 - 10 жовтня), продажу - 24,80 (24,84 - 10 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,87 (26,84 - 10 жовтня), продажу - 27,31 (27,33 - 10 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 10 жовтня), продажу 3,86 (3,86 - 10 жовтня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, за даними НБУ, перехід НБУ до плаваючого курсом гривні до долара призвів до того, що сезонні коливання на валютному ринку почали згладжуватися. Як заявив в інтерв'ю РБК-Україна заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, в цьому році була відсутня традиційна девальвація у вересні. При цьому у грудні також її може не бути.

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Теми: Курс долара
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