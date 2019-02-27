НБУ підвищив офіційний курс долара

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Курс долара виріс на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 28 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,99 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 лютого встановлено на такому рівні: 2699,2764 гривень за 100 доларів (+1,0136 гривень).

При цьому курс долара на 27 лютого становить 2698,2628 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 27 лютого склало 27,00 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0067 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 26 лютого (26,9784 за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 27 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,03 грн/долар, курс купівлі - 27,01 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,79 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,07 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,86 гривень за євро.