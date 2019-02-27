Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

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Курс долара на міжбанку перебуває біля рівня 27 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,03 грн/долар, курс купівлі - 27,01 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,79 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0100 - 27,0350 грн/долар, євро 30,7643 - 30,7901 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4117 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0100 27,0350

EUR/UAH 30,7643 30,7901

RUB/UAH 0,4110 0,4117

Нагадаємо, 26 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0050 - 27,0300 грн/долар, євро 30,6857 - 30,7087 грн/євро, російський рубль 0,4107 - 0,4113 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,98 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 лютого встановлено на такому рівні: 2698,2628 гривень за 100 доларів (-0,8028 гривень).