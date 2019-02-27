НБУ підвищив довідковий курс долара

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Курс долара виріс на 3 копійки

Довідкове значення курсу долара на 27 лютого склало 27,00 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0067 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 26 лютого (26,9784 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 27 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,03 грн/долар, курс купівлі - 27,01 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,79 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,07 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,86 гривень за євро.