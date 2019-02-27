Долар і євро подорожчали на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 2 копійки, євро на 8 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,07 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,86 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,75 - 27,00 (26,70 - 26,93 - 26 лютого), продажу 27,00 - 27,25 (26,99 - 27,30 - 26 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,90 (26,87 - 26 лютого), продажу - 27,07 (27,05 - 26 лютого) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,65 (30,00 - 30,55 - 26 лютого), продажу 30,65 - 31,10 (30,60 - 31,00 - 26 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,48 (30,40 - 26 лютого), продажу - 30,86 (30,78 - 26 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,54 - 4,05 (2,53 - 4,05 - 26 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 26 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,79 (3,78 - 26 лютого), продажу 4,16 (4,16 - 26 лютого) грн за 10 рублів.