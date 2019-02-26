НБУ знизив офіційний курс долара

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Курс долара знизився на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 27 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,98 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 лютого встановлено на такому рівні: 2698,2628 гривень за 100 доларів (-0,8028 гривень).

При цьому курс долара на 26 лютого становить 2699,0656 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 26 лютого склало 26,97 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9784 гривень за долар, що на 2 копійки нижче, ніж встановлений 25 лютого (26,9986 за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 7 копійок до 27,00 грн/долар, курс купівлі до 26,97 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,65 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,05 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 30,78 гривень за євро.