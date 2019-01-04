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Курс долара виріс на міжбанку

Новини » Фінанси    04.01.2019 - 10:46
Курс долара виріс на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар зріс на 15 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу зріс на 15 копійок до 27,64 грн/долар, курс купівлі до 27,61 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 32 копійки до 31,52 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,6100 - 27,6400 грн/долар, євро 31,4892 - 31,5234 грн/євро, російський рубль 0,4036 - 0,4043 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,6100    27,6400

EUR/UAH     31,4892    31,5234

RUB/UAH     0,4036       0,4043

Курс долара виріс на міжбанку

Нагадаємо, 3 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,4600 - 27,4900 грн/долар, євро 31,2082 - 31,2423 грн/євро, російський рубль 0,3985 - 0,3993 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,51 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 січня встановлено на такому рівні: 2751,1682 гривень за 100 доларів (-17,6582 гривень).

Курс долара продовжив зниження на міжбанку НБУ знизив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
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