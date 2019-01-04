Долар і євро подешевшали на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початку року гривня дорожчає

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,89 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,57 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 31,85 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,25 - 27,86 (27,50 - 27,90 - 3 січня), продажу 27,60 - 28,20 (27,66 - 28,50 - 3 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,57 (27,60 - 3 січня), продажу - 28,89 (28,94 - 3 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,15 - 31,50 (30,15 - 31,65 - 3 січня), продажу 31,30 - 32,25 (31,50 - 32,60 - 3 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,24 (31,24 - 3 січня), продажу - 31,85 (31,88 - 3 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 3,95 (2,60 - 3,97 - 3 січня), продажу - 3,90 - 5,00 (3,90 - 5,00 - 3 січня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,51 - 3 січня), продажу 4,13 (4,11 - 3 січня) грн за 10 рублів.