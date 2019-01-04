НБУ підвищив довідковий курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 18 копійок

Довідкове значення курсу долара на 4 січня склало 27,69 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,6963 гривень за долар, що 18 копійок вище, ніж встановлений 3 січня (27,5129 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 4 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу зріс на 15 копійок до 27,64 грн/долар, курс купівлі до 27,61 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 32 копійки до 31,52 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,89 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,57 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 31,85 гривень за євро.