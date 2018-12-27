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НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    27.12.2018 - 16:25
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 19 копійок після тривалого періоду зниження

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 грн/долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 2745,4979 гривень за 100 доларів (+18,7191 гривень).

При цьому курс долара на 26 грудня становить 2726,7788 гривень за 100 доларів.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 27 грудня склало 27,45 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,4558 гривень за долар, що 18 копійок вище, ніж встановлений 26 грудня (27,2761 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 27 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 17 копійок до 27,45 грн/долар, курс купівлі до 27,42 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 19 копійок до 31,24 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,60 гривень за долар, купівлі знизився на 2 копійки до 27,32 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок до 31,45 гривень за євро.

Курс долара продовжив зростання на міжбанку НБУ підвищив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїниКурс гривніКурс долара
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