НБУ підвищив довідковий курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 18 копійок

Довідкове значення курсу долара на 27 грудня склало 27,45 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,4558 гривень за долар, що 18 копійок вище, ніж встановлений 26 грудня (27,2761 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 27 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 17 копійок до 27,45 грн/долар, курс купівлі до 27,42 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 19 копійок до 31,24 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,60 гривень за долар, купівлі знизився на 2 копійки до 27,32 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок до 31,45 гривень за євро.