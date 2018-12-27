Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

В кінці року гривня істотно зміцнилася

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,60 гривень за долар, купівлі знизився на 2 копійки до 27,32 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 16 копійок до 31,45 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,00 - 27,55 (27,00 - 27,70 - 26 грудня), продажу 27,50 - 28,00 (27,43 - 27,95 - 26 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,32 (27,34 - 26 грудня), продажу - 27,60 (27,65 - 26 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,40 - 31,25 (30,35 - 31,45 - 26 грудня), продажу 31,20 - 31,80 (31,35 - 31,90 - 26 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,93 (31,05 - 26 грудня), продажу - 31,45 (31,61 - 26 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,00 (2,60 - 4,00 - 26 грудня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 26 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,64 - 26 грудня), продажу 4,11 (4,14 - 26 грудня) грн за 10 рублів.