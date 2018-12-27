Долар різко зріс на міжбанку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 17 копійок після тривалого зниження

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 17 копійок до 27,45 грн/долар, курс купівлі до 27,42 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 19 копійок до 31,24 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,4200 - 27,4500 грн/долар, євро 31,2149 - 31,2435 грн/євро, російський рубль 0,3977 - 0,3985 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,4200 27,4500

EUR/UAH 31,2149 31,2435

RUB/UAH 0,3977 0,3985

Нагадаємо, 26 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2500 - 27,2800 грн/долар, євро 31,0241 - 31,0555 грн/євро, російський рубль 0,3933 - 0,3941 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,26 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 грудня встановлено на такому рівні: 2726,7788 гривень за 100 доларів (-16,6146 гривень).