ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

НБУ підвищив курс євро

Новини » Фінанси    15.01.2019 - 17:51
НБУ підвищив курс євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 4 копійки до 32,17 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 січня встановлено на такому рівні:

3217,7763 гривні за 100 євро (4,3016 грн).

При цьому курс євро на 15 січня становить 3213,4747 гривні за 100 євро.

НБУ підвищив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 5 копійок до 32,43 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,20 - 32,15 (31,20 - 32,10 - 14 січня), продажу 32,10 - 32,65 (32,07 - 32,65 - 14 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,91 (31,85 - 14 січня), продажу - 32,43 (32,38 - 14 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 6 копійок до 32,15 грн/євро. Курс покупки становить 32,12 грн/євро.

НБУ оприлюднив дані щодо купівлі-продажу готівкової валюти за 2018 рік НБУ підвищив офіційний курс долара
Новини України курсы валютЄвроНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся