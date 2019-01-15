НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 4 копійки до 32,17 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 січня встановлено на такому рівні:

3217,7763 гривні за 100 євро (4,3016 грн).

При цьому курс євро на 15 січня становить 3213,4747 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 5 копійок до 32,43 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,20 - 32,15 (31,20 - 32,10 - 14 січня), продажу 32,10 - 32,65 (32,07 - 32,65 - 14 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,91 (31,85 - 14 січня), продажу - 32,43 (32,38 - 14 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 6 копійок до 32,15 грн/євро. Курс покупки становить 32,12 грн/євро.