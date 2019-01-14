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НБУ знизив курс євро

Новини » Фінанси    14.01.2019 - 17:40
НБУ знизив курс євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 33 копійки

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 33 копійки до 32,13 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 січня встановлено на такому рівні:

3213,4747 гривні за 100 євро (-33,5079 грн).

При цьому курс євро на 14 січня становить 3246,9826 гривні за 100 євро.

НБУ знизив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 25 копійок до 32,38 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,20 - 32,10 (31,20 - 32,35 - 11 січня), продажу 32,07 - 32,65 (32,25 - 32,90 - 11 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,85 (32,05 - 11 січня), продажу - 32,38 (32,63 - 11 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 2 копійки 32,21 грн/євро. Курс покупки становить 32,16 грн/євро.

 

 

 

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