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Курс долара трохи зріс на міжбанку

Новини » Фінанси    15.01.2019 - 17:37
Курс долара трохи зріс на міжбанку
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку залишився на рівні попереднього дня

Курс долара на міжбанку в продажу 15 січня 2019 року виріс на 1 копійку до 28,10 грн/долар, курс купівлі до 28,07 грн/долар. Курс євро знизився на 6 копійок до 32,15 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0700 - 28,1000 грн/долар, євро 32,1289 - 32,1576 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4194 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,0700     28,1000

EUR/UAH     32,1289     32,1576

RUB/UAH     0,4187       0,4194

Курс долара трохи зріс на міжбанку

Нагадаємо, 14 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0500 - 28,0900 грн/долар, євро 32,1649 - 32,2108 грн/євро, російський рубль 0,4182 - 0,4190 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 15 січня склало 28,17 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1714 гривень за долар, що на 15 копійок вище, ніж встановлений 14 січня (28,0237 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 грн/долар, що на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на такому рівні: 2816,6809 гривень за 100 доларів (+14,3135 гривень).

НБУ оприлюднив дані щодо купівлі-продажу готівкової валюти за 2018 рік НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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