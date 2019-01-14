Долар і євро подешевшали на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився на 10 копійок, євро на 25 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 січня 2019 року, об 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 28,15 гривень за долар, купівлі знизився на 12 копійок до 27,90 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 25 копійок до 32,38 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,70 - 28,02 (27,80 - 28,15 - 11 січня), продажу 28,05 - 28,35 (28,15 - 28,50 - 11 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,90 (28,02 - 11 січня), продажу - 28,15 (28,25 - 11 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,20 - 32,10 (31,20 - 32,35 - 11 січня), продажу 32,07 - 32,65 (32,25 - 32,90 - 11 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,85 (32,05 - 11 січня), продажу - 32,38 (32,63 - 11 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,11 (2,60 - 4,12 - 11 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 11 січня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,77 - 11 січня), продажу 4,24 (4,25 - 11 січня) грн за 10 рублів.