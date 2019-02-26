Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 5 копійок, євро на 5 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,05 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 30,78 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,70 - 26,93 (26,50 - 27,02 - 25 лютого), продажу 26,99 - 27,30 (27,03 - 27,30 - 25 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,87 (26,92 - 25 лютого), продажу - 27,05 (27,10 - 25 лютого) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,55 (30,00 - 30,65 - 25 лютого), продажу 30,60 - 31,00 (30,65 - 31,10 - 25 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,40 (30,43 - 25 лютого), продажу - 30,78 (30,83 - 25 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,53 - 4,05 (2,55 - 4,06 - 25 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 25 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,78 (3,78 - 25 лютого), продажу 4,16 (4,17 - 25 лютого) грн за 10 рублів.