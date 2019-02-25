НБУ знизив офіційний курс долара

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Курс долара знизився на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,99 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 лютого встановлено на такому рівні: 2699,0656 гривень за 100 доларів (-2,6656 гривень).

При цьому курс долара на 25 лютого становить 2701,7312 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 25 лютого склало 26,99 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9986 гривень за долар, що на 2 копійки вище, ніж встановлений 22 лютого (27,0174 за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 25 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 27,04 грн/долар, курс купівлі - 27,01 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,70 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,12 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,92 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,83 гривень за євро.