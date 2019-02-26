НБУ знизив довідковий курс долара

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Курс долара знизився на 2 копійки

Довідкове значення курсу долара на 26 лютого склало 26,97 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9784 гривень за долар, що на 2 копійки нижче, ніж встановлений 25 лютого (26,9986 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 лютого 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 7 копійок до 27,00 грн/долар, курс купівлі до 26,97 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,65 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,05 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 30,78 гривень за євро.