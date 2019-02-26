Міжбанк отрылся зростанням курсу долара

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Курс долара на міжбанку перебуває біля рівня 27 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 7 копійок до 27,00 грн/долар, курс купівлі до 26,97 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,65 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,9700 - 27,0000 грн/долар, євро 30,6217 - 30,6558 грн/євро, російський рубль 0,4109 - 0,4116 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9700 27,0000

EUR/UAH 30,6217 30,6558

RUB/UAH 0,4109 0,4116

Нагадаємо, 25 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9000 - 26,9300 грн/долар, євро 30,5341 - 30,5682 грн/євро, російський рубль 0,4113 - 0,4120 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,99 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 лютого встановлено на такому рівні: 2699,0656 гривень за 100 доларів (-2,6656 гривень).