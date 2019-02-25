Курс долара виріс на відкритті міжбанку

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Курс долара на міжбанку знаходиться вище рівня 27 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 лютого 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 27,04 грн/долар, курс купівлі - 27,01 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,70 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0100 27,0400 грн/долар, євро 30,6617 - 30,7076 грн/євро, російський рубль 0,4136 - 0,4148 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0100 27,0400

EUR/UAH 30,6617 30,7076

RUB/UAH 0,4136 0,4148

Нагадаємо, 22 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0050 - 27,0250 грн/долар, євро 30,6047 - 30,6274 грн/євро, російський рубль 0,4128 - 0,4133 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,01 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 2701,7312 гривень за 100 доларів (+1,4682 гривень).