НБУ знизив довідковий курс долара

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Курс долара знизився на 2 копійки

Довідкове значення курсу долара на 25 лютого склало 26,99 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9986 гривень за долар, що на 2 копійки вище, ніж встановлений 22 лютого (27,0174 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 25 лютого 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 27,04 грн/долар, курс купівлі - 27,01 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,70 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,12 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 30,83 гривень за євро.