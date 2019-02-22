НБУ підвищив офіційний курс долара

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Курс долара виріс на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,01 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 2701,7312 гривень за 100 доларів (+1,4682 гривень).

При цьому курс долара на 22 лютого становить 2700,263 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 22 лютого склало 27,01 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0174 гривень за долар, що на 2 копійки вище, ніж встановлений 21 лютого (26,9995 за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 22 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу залишився на рівні 27,04 грн/долар, курс купівлі - 27,02 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 30,68 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,12 гривень за долар, купівлі на 4 копійки до 26,94 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 30,85 гривень за євро.