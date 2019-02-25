Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки, євро на 2 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 27,12 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,92 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,83 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 27,02 (26,70 - 27,00 - 22 лютого), продажу 27,03 - 27,30 (27,01 - 27,25 - 22 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,92 (26,94 - 22 лютого), продажу - 27,10 (27,12 - 22 лютого) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,65 (30,00 - 30,75 - 22 лютого), продажу 30,65 - 31,10 (30,68 - 31,10 - 22 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,43 (30,46 - 22 лютого), продажу - 30,83 (30,85 - 22 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,55 - 4,06 (2,55 - 4,09 - 22 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 22 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,78 (3,78 - 22 лютого), продажу 4,17 (4,15 - 22 лютого) грн за 10 рублів.