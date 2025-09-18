RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ смягчил еще два валютных ограничения

Фото: НБУ смягчил валютные ограничения (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины решил облегчить валютные ограничения. Нововведения не должны сильно повлиять на курс гривны или международные резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Во-первых, из-за обращения операторов почтовой связи, которые страдают из-за приостановления беспошлинного режима для посылок, ввезенных в США, НБУ разрешает с 18 сентября 2025 года осуществлять трансграничные переводы для уплаты таможенных платежей, если получателем является таможенная или налоговая служба США.

Во-вторых, уточнены правила применения лимитов для операций клиентов за пределами Украины с использованием гривневых счетов - особенно когда одно лицо имеет и бизнес-счет, и счет для личных нужд.

Последствия и оценка

Изменения позволят операторам почты и международным курьерам избегать задержек и штрафов из-за невозможности оплачивать пошлину. Это должно облегчить доставку товаров и способствовать работе малых предприятий, которые пользуются международной торговлей.

НБУ отмечает, что такие смягчения не приведут к росту курсовой волатильности или значительному снижению международных резервов. Расширение возможностей трансграничных переводов и совершенствование правил для счетов с бизнесом должно сделать систему более прозрачной.

 

 

Напомним, НБУ ввел ряд валютных ограничений для населения и бизнеса после начала войны. НБУ периодически ослабляет одни ограничения, но вводит новые.

В августе НБУ частично разрешил бизнес выводить валюту из Украины при условии донатов такой же суммы на ВСУ.

Президент США Дональд Трамп еще в июле подписал указ, который с 29 августа отменяет de minimis - давнее освобождение от уплаты налогов на импорт товаров низкой стоимости - до 800 долларов.

Украинские почтовые операторы уже изменили условия доставки в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины